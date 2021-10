Dögös! Így készül a következő élő show-ra Tóth Andi

Az énekesnő friss fotóval örvendeztette meg az Instagram-követőit.

A csinos énekesnő és Andrei Mangra már gőzerővel készülnek a Dancing with the Star következő élős show-jára, amiről a közösségi oldalán is megosztott egy dögös fotót – szúrta ki a Bors.

Tóth Andi sokakat meglepett, egyfelől a kiváló teljesítményével, másrészt azzal, hogy tőle szokatlan módon vasfegyelemmel táncolta végig a koreográfiáját. Az énekesnő és Andrei Mangra múlt szombaton is lenyűgözték a zsűrit, a Dancing with the Stars második élő show-jában, így ők kapták a legtöbb pontot, és ők lettek az este legjobbjai.