Alig hisszük el, milyen ereklyét mutatott meg az első magyar űrhajós

Farkas Bertalan éppen negyven éve élte át a szenzációs kalandját az űrben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Idén májusban volt negyven éve, hogy Farkas Bertalan első magyarként járt az űrben. A koronavírus miatt az űrhajós nem tudta baráti társasággal megünnepelni a jeles jubileumot, de a tervek szerint 2021 szeptemberében ezt bepótolják.

Farkas ugyanakkor a Metropolnak arról beszélt, milyen emlékeket őriz utazásából, sőt, a legbecsesebb ereklyéjét fényképen is megmutatta – az interjút a Ripost is szemlézte.

„Minden megőriztem! A kesztyűmet, a szkafanderem és persze fényképeket, felvételeket, dokumentumokat. Néhány kollégám gyermekének az ellenőrzőjét is felvittem, hogy a kicsik az iskolában elmondhassák: „ezt az űrben is aláírták”. Bizonyára ők is őrzik ezt a kedves emléket. De a lányomnál ott van az a piros-fehér-zöld ruhácskába öltöztetett baba is, amit titokban vittem magammal, illetve megvan a tévémaci is, amelyik szintén velem volt. Ezek igazi kincsek a család számára, bízom benne, hogy az unokáim is nagy becsben tartják majd mindazt, ami rájuk hagyok. Látja ezt, még az űrhajó kulcsa is megvan.” – mondta Farkas a Metropolnak, s az űrhajós a kulcsot is megmutatta.

Borítókép: Farkas Bertalan a Sziget Fesztiválon 2013. augusztus 10-én