– Ha az ideihez hasonló eredményeket érnék el jövőre, akkor ki tudnám vívni a párizsi olimpián való indulás jogát – szögezte le Márton Anita. – Úgy érzem, hogy lehet, hogy befejezem a pályafutásomat. Hosszú, huszonhárom éves pályafutást tudhatok most már magam mögött. Van egy két és fél éves kislányom, tehát a prioritások változtak. Gyakorlatilag a legidősebb tagja voltam a mezőnynek, jelez a test, apróbb sérülések, problémák folyamatosan előjönnek, ami eddig nem volt jellemző. Eddig is úgy gondoltam, hogy a kislányom születése után minden nap ajándék, amit eltölthettem az atlétikában. Át kell gondolnom, hogyan tovább, erről majd kicsit később szeretnék teljes, végleges döntést hozni.

Márton Anita beszélt a budapesti atlétikai világbajnokság körülményeiről is:

– Ennyire profi körülmények nagyon kevés helyen voltak, ahol én jártam. A versenytársaimmal is beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy kiváló a szervezés. Nem is emlékszem például, hogy lett volna ilyen nagy verseny, amelyik közben hoztak be jeges törülközőket, hogy kicsit tudjunk hűteni magunkat – árulta el Márton Anita.

