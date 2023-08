Cseh István elmondta, hogy tavaly ő készítette a vizes világbajnokság díjátadóira a zenéket, és mivel ott tetszett a szervezőknek az általa képviselt stílus, elégedett voltak a munkáival, felkérték az atlétikai világbajnokság esetében is a komponálásra.

Több verziót is alkotott

A szigorú előírások miatt több verziót alkotott. Született egy tradicionális, egy magyar vonalat képviselő változat, viszont úgy, hogy azt a világ színe előtt is be lehessen mutatni, ezért világzenei feldolgozásban készítette el. Alkotott egy elegáns verziót is szaxofonnal és zongorával, és itt érdekesség, hogy a nemrég született kisfia szívveréseit használta fel ritmuselemként. Készített egy populáris változatot is, ám szem előtt tartva, hogy a népi irányvonal is megjelenhessen benne. Hangsúlyozta: hatalmas megtiszteltetés volt számára a felkérés. Ugyanakkor volt benne egy természetes drukk amiatt, hogy Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményére komponálta a zenéket, hiszen több mint száz országban közvetítették az atlétikai világbajnokságot. Úgy véli, kedvezőek a visszajelzések, azaz sportnyelven szólva sikerült megugrania ezt a gátat.

A rendezvény idején járt a Nemzeti Atlétikai Központban, ami önmagában óriási élményt adott, az pedig, hogy ott is hallhatta az általa készített dalokat, pluszt jelentett. Mint fogalmazott: otthon összerakja a zenét fejhallgatón keresztül, majd lehallgatja a stúdióban, egy kicsi szobában – ehhez képest a stadionban több ezer Watton, hatalmas hangtechnikán keresztül szólal meg, úgy, hogy a basszusok masszírozzák az ember belső szerveit is, miközben őrjöng a közönség.

Kiemelte, hogy Török Tillával 20 éve barátok, és a felkérés is közösen érte őket. A Junior Prima-díjas népzenésszel – aki hegedül, énekel, és bármilyen hangszert képes megszólaltatni, ami népi –, valamint a szintén remek népzenész húgával és öccsével, azaz a Török Trióval dolgozik együtt, amikor olyan zenét komponál, amely a népi irányvonalat képviseli. A munka valóban egy igazi együttműködés volt, hiszen a végső dallamok kitalálásában segített az ő kreativitásuk is.

Török Tillával két évtizede barátok

Cseh István az elmúlt időszakban áthangszerelte az Ismerős Arcok slágerét, a Nélküledet, valamint a Székely himnuszt is, ezek a munkák szintén óriási sikert arattak. Elmondta: eddigi munkássága csúcsát és szíve csücskét a Székely himnusz jelenti, hiszen eddig nem volt szimfonikus változata, amelyeket ünnepségeken elő lehetett volna adni. De a legnagyobb teret alighanem a budapesti atlétikai világbajnokságra komponált zenéi kapták, hiszen azokat az egész világ megismerhette.

– Nagyon szeretem, amikor szárnyalhat a fantáziám, a kreativitásom, és így különféle projektekhez rengeteg új hangszert is használtam, hogy különlegesebb legyen a zenei világ – ecsetelte a Prima-díjas zeneszerző, gitárművész. Fontos viszont, hogy az alkalmazott zenének olyannak kell lennie, hogy ne vegye el a sztori élét, úgy legyen a háttérben, hogy ne zavarja a történetet. Amikor viszont igazán megszólal, akkor vigye előre a cselekményt. Mint fogalmazott, kihívást jelent megtalálni az egyensúlyt, hiszen mindig ki akarja írni a szívét, de olykor a hallgatás többet ér.

Két hónapja született kisfia, Kolos

Nem csak zenei pályafutása lépett magasabb szintre, Cseh István családi életében is komoly változás történt, hiszen közel két hónappal ezelőtt megszületett kisfia, Kolos, aki ugyancsak sok inspirációt jelent számára. Hozzátette, hogy igyekszik naponta egy órát sportolni, úszni vagy kerékpározni. Szerinte ez fontos abban, hogy kitisztítsa a fejét, és ilyenkor szintén születnek a zeneszerzéshez kapcsolódva remek ötletei.

Elmondta, hogy amíg korábban szinte minden felkérést elvállalt, addig most jobban meg tudja válogatni, hogy mire mond igent. Ennek köszönhetően a minőséget is magasabb szintre tudta emelni, több ideje van egy-egy projekten dolgozni, egy-egy témát, ötletet kidolgozni.

Most több reklámfilmen, imázsfilmen, valamint egy ejtőernyősöket bemutató filmen dolgozik; emellett két musical van terítéken. Nemrég mutatták be a Duna Televízióban Az Árpádok felemelkedése című közel egyórás dokumentumfilmet, amely a legújabb kutatási eredményeket foglalja össze a honfoglalással és az Árpád-korral kapcsolatban, tényszerűen – ennek zenéit szintén ő szerezte.