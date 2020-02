Telefonos alkalmazás segíti a mentősöket

Ahogyan arról már beszámoltunk hírportálunkon, múlt csütörtökön Orosházán is tragédiát előzött meg az ÉletMentő applikáció. Utánajártunk, miként működik és miért hasznos a mentőszolgálat telefonos alkalmazása.

Az orosházi esetben egy debreceni nő indított segélyhívást egy földön fekvő, eszméletlen férfihoz. Az applikáció a környéket nem ismerő bejelentő számára nem csupán a helymeghatározásban segített, hanem a benne található ábrák alapján oldalára fektette a férfit, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba a mentők.

Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs elmondta, az Országos Mentőszolgálat mindig igyekszik élen járni a technológiai innovációk bevezetésében. Európában második országként volt szervezett mentésük, illetve a világon elsőként vitték helyszínre azt a defibrillátort, amelyhez ma már a laikusok is széles körben hozzáférnek a telepített automatapontokon. A mentésirányítási rendszerük mára teljesen elektronikussá vált, a szolgálatok szervezésénél mesterséges intelligenciát vetnek be. A mentőkocsikra digitálisan, tabletre érkeznek a feladatok, valamint az esetdokumentációk is azokon íródnak, ahonnan az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe továbbítják azokat.

Az okostelefonok adta lehetőségeket kihasználva néhány éve bevezették a SzívCity applikációt, amely már közel 40 fő sikeres újraélesztésében működött közre. Január 23-án – továbbra is kihasználva a technológiai lehetőségeket – a mentőszolgálat elindította az ÉletMentő applikációt. Ez az alkalmazás vészjelzés indításakor egy jól látható, delegált gombot három másodpercig nyomva tartva a hanghívással együtt – kihasználva a 4G technológia nyújtotta lehetőségeket – egy digitális adatcsomagot küld az irányítócsoportnak. A csomag tartalmazza a hívó pontos helyét, illetve minden olyan információt, amit a segélykérő előre rögzít az alkalmazásban. Ilyen például a társadalombiztosítási szám, a kezelt betegségek, a rendszeresen szedett gyógyszerek, a gyógyszerérzékenység és minden egyéb, kapcsolódó információ.

Hangai József kiemelte, a rendszer működéséhez nem feltétlenül szükséges internetkapcsolat, az alkalmazás nélküle is ugyanúgy el fogja küldeni a pontos helyzetet a mentőknek és tárcsázza a segélyhívó számot. A térerő azonban elengedhetetlen, annak hiányában nem lehet hívni őket. Ha van, de túl gyenge a hívás kezdeményezéséhez, egy SMS-t akkor is elküld az ÉletMentő. Lezárt képernyővel viszont egyelőre nem lehet használni, de a fejlesztők ennek megoldásán is dolgoznak.

Az applikáció lehetőséget biztosít arra is, hogy a beszédképtelen személyek piktogramok használatával kérjenek segítséget. Számos hasznos adatbázist is bevontak az alkalmazásba. Megtalálható benne például a SzívCity defibrillátor-térképe, de tartalmazza a közeli kórházak, rendelőintézetek és gyógyszertárak listáját is. Van lehetőség továbbá arra, hogy a vészhelyzetre felkészülve elsősegélynyújtást tanuljunk az alkalmazáson keresztül. Ehhez érthetően megfogalmazott, ellenőrzött információkat tartalmaz a menüpont, ábrákkal szemléltetve. Hasonló applikáció működik Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is, ezen országok alkalmazásaival az ÉletMentő kompatibilis. Magyarországon bármilyen hálózatból letölthető, akár iOS, akár Android operációs rendszerű telefonra.

Mint megtudtuk, az alkalmazás már az elindítást követő első 24 órában letöltési rekordokat döntött, mostanra pedig több mint 348 ezer felhasználó regisztrált rá. Hangai József felhívta azonban a figyelmet arra, hogy az alkalmazásnak van egy úgynevezett tesztüzemmódja, ami a képernyő bal felső sarkában található, és az ÉletMentő problémamentes működéséről lehet meggyőződni vele. Hozzátette, az applikáció letöltését mindenkinek javasolják, hiszen egyetlen gombnyomással nagyon sok, a betegellátást megkönnyítő információt nyerhet a helyszínre érkező mentőegység.

A felhasználók életkora eddig igen széles spektrumú, kezdeményezett már sikeres mentést 16 éves fiú, de középkorú nő is. A minap pedig Békés megyéből, Orosházáról is indítottak sikeres vészjelzést, ahol az applikáció nagy segítséget nyújtott a helyszín pontos meghatározásában.