Ezer év történelmét idézi Kalocsa központja

A barokk stílusú egyházi épületegyüttesek új fényben ragyognak Kalocsán.

Bár Kalocsa méltán híres népművészeti motívumairól és kiváló fűszerpaprikájáról, a város legmeghatározóbb látványossága a Szentháromság tér és környéke, ami ezer év történelmét idézi. Innen ment Rómába Asztrik érsek István koronájáért, itt készült a hősi halálra Tomori Pál, itt halmozott fel százezer könyvritkaságot Patachich, e falak voltak tanúi Liszt Ferenc és Haynald bíboros barátságának, majd elnyomó diktatúrák keresztényellenes terrorjának. Meghatározó néhány ezer négyzetmétere ez nemcsak a kalocsai, hanem a magyar történelemnek, és talán sosem volt olyan ragyogó, mint napjainkban, amikor a végéhez közeledő felújítások minden eddig rejtett kincset a szemünk elé tárnak.

Nagyboldogasszony-főszékesegyház

A negyedik kalocsai templom ugyanezen a helyszínen. Ez hamarosan mindenki számára látható lesz, hiszen a főegyházmegye 2009-ben kezdett felújításai és ásatásai nyomán felszínre kerültek a 11. századi Szent Pál-székesegyház maradványai, valamint a 13. századi, már jóval monumentálisabb, késő román-kora gót stílusú Érseki Székesegyház falai. A viharos évszázadok utolsó nyomait egy a templom alatt is átnyúló romkertben lehet majd megnézni, leghamarabb jövőre. Addig is azt a barokk csodát kell átélni, amit a székesegyház teljesen felújított belső tere, az 57 méter hosszú, 24 méter széles csarnoktemplom kínál. A látogatást érdemes úgy időzíteni, hogy bele tudjunk hallgatni az Angster József építette négyezer sípos orgona grandiózus szólamaiba is.

Astriceum Érseki Múzeum

Patachich Ádám érseksége alatt kanonoki palota volt, mára szintén felújított, új fényben pompázó múzeum, ami a járvány előtt éppen csak egy szezonban volt látogatható, tehát mindenki számára új élmény.

Az ezeréves történelem bemutatására, egyfajta dóm múzeumnak készült épületben az egyházi gyűjtemény liturgikus tárgyai, valamint a Szentháromság téren végzett ásatások leletei lesznek láthatók, de jelenleg is látványos tárlatokat kínál.

Az érseki gyűjtemény több száz éves papi textíliái, ötvösműremekei az Ars Sacra – Ars Liturgica című kiállításon láthatók, míg egy másik teremben Prokop Péter pap-festőművész alkotásai és Szekeres Erzsébet liturgikus témájú textíliái kerülnek testközelbe. És egy tipp: az épületbe lépve egy konferenciaterembe toppanunk, amelynek hátsó részében hatalmas vitrin magasodik, benne Szent István hatalmas arany-ezüst hermájával. Érdemes közelebbről is megnézni.

Érseki Könyvtár

A Patachich Ádámnak köszönhető, egyedülálló gyűjteményt az önmagában is lenyűgöző Érsek Kastély egyik szárnya rejti. A 18. században regnált egyházi vezető egyes források szerint százötvenezer kötetes magánkönyvtárat hozott létre, és bár nem minden kötet része a kiállításnak (sokat csak kutatási célra őriznek), így is sok ezer kuriózum sorakozik az ódon polcokon.

A kalocsai gyűjtemény legnagyobb ritkaságai közé tartozik mintegy hatvan kézzel írt kódex, egy 11. századi pergamen és például ötszáz ősnyomtatvány, vagy Luther Márton bibliája. Nemcsak egy példány abból, amit lefordított, hanem egy, amit személyesen használt – még a névaláírása is szerepel rajta.