A kunhalomra épült óföldeáki erődtemplom

Csongrád-Csanád megye délkeleti fertályában, nem messze Szegedtől, Hódmezővásárhelytől és Makótól van egy apró, félezresnél is kisebb lélekszámú falu, Óföldeák. Látnivaló itt igazából csak egy van – az viszont olyan különleges, hogy feltétlenül megéri felkeresni. A középkort megelevenítő, vizesárokkal körbevett, nemrégiben felújított erődtemplomról van szó, melynek tornya már messziről hívogatja a látogatót.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

– Az egyházmegye egyik hivatalosan is számon tartott zarándokhelye – mondja az óföldeáki erődtemplomról a plébános, Laczkó István. Ez nemcsak az épület lenyűgöző múltjának és páratlan szépségének köszönhető, hanem annak is, hogy a trianoni békediktátum idején az akkori püspök készíttetett egy szárnyas oltárt, amelyen négy, az egykori Nagy-Magyarországhoz tartozó zarándokhely – Fiume, Máriaradna, Kraknó és Nagyszombat – Mária-kegyképe látható. Az erődtemplom egyébként hivatalosan a Szűz Mária, a keresztények segítője nevet viseli. Ennek története szerint a szentföldi keresztes hadjáratok idején a muszlimokkal vívott lepantói tengeri ütközet alkalmával kérték a keresztesek Szűz Mária segítségét, s a győztes csata után annak napja hivatalos egyházi emléknappá vált – ezt a titulust viseli a templom is. Maga a település pedig a nevét attól a Philippus Diaconusról – egyházi segítő ember – kapta, akit Szent Gellért püspök hívott segítségül Csanádra 1035-ben, és aki Szent Gellért halála után számos apátság és esperesség alapítója volt.

A templom, mint erőd

Tudta? Bár Óföldeákot úgy tartják számon, mint ahol az erődtemplomon kívül más látnivaló nincs, ez nem teljesen igaz. Van ugyanis a falunak egy igen gazdag és érdekes helytörténeti gyűjteménye, amely Vass Józsefnek köszönhető – őt ezért, illetve helytörténeti témájú írásainak elismeréseként a Magyar Kultúra Lovagja címmel is kitüntették. Aki megnézné az emlékházat, ahol helyi képeslapok is beszerezhetők, a polgármesteri hivatalban érdeklődhet.

Az erődtemplom Óföldeák legismertebb, egyben legrégebbi épülete. A 14. századból maradt ránk. A Dél-Alföld egyetlen falusi gótikus temploma, a magyar művelődéstörténetnek országosan is számon tartott, egyedülálló műemléke. Különösen az épületet körbe ölelő vizesárok teszi egyedivé. A templom körüli nem mindennapi védőfal pedig a 15–16. század fordulója körül épülhetett ki. Ráadásul az Alföld egyetlen olyan temploma, mely egy úgynevezett kunhalomra épült. A település ékszerdobozának tartják, többször újjáépítették, még azt követően is, hogy a falu elnéptelenedett vagy árvíz vitte el. A templomok egyébként nagyjából a 18. századig láttak el védelmi feladatokat is. A mai Magyarország területén mintegy 70 erődtemplom található, s továbbiak Erdélyben, a Felvidéken, sőt, a Délvidéken is – és olyanok is vannak, amelyek már csak a történelemkönyvek lapjain léteznek. Olyan jó állapotú azonban nincs még egy, mint ez.

Középkori köntösben

Többek között azért is érdemes felkeresni, mert nemrégiben újították fel, így ma már élethűen idézi meg küllemével a középkort. A rossz szigetelés miatt vizesedtek a falak, de a régi tetőszerkezetet is rendbe kellett tenni, a korhadó fahidat pedig, amely a vizesárok felett vezet át, ki kellett cserélni. A felújítás tavaly augusztus végén fejeződött be. A falu polgármestere, Simonné Sinkó Erika azt mondta, ennek is köszönhető, hogy miután a járványveszély múlóban van, egyre többen keresik fel. A templom persze nincs állandóan nyitva. Aki szeretné megtekinteni, az a gondnokot a 06-20/211-0665-ös számon hívhatja fel. Nagyobb csoport érkezése előtt érdemes már korábban jelentkezni. A gondnok egyébként mesélni is tud sok mindent a templom történetéről. Aki misén is szeretne részt venni, az szombatonként este hattól teheti ezt meg. A polgármester azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a faluban szálláshely egyelőre nincs.