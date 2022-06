A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségéhez Csongrád-Csanád megye legnagyobb természetes vizei, a megyei folyószakaszok: a Tisza, a Maros, a Hármas-Körös, valamint a nagy kiterjedésű mentett és hullámtéri tiszai holtágak: az Atkai-, a Gyálai-, az Akolszögi-, a Körtvélyesi és a Mártélyi-holtág tartoznak. Továbbá a Maty-éri víztározó, az Algyői-főcsatorna (Fehér-tói csatorna) és a Székháti-csatorna (Salakos-csatorna) képezi halgazdálkodási területét.

Kanyargó folyók

Az Alsó-Tisza csaknem száz kilométer hosszan szeli át a régiót. Csongrádnál a Hármas-Körös vizét fogadja, majd Szegednél a Maros vizével egyesülve hagyja el országunkat. Vízjárását a kiskörei duzzasztó és a becsei zsilip befolyásolja. Fogható és védett halfajokban rendkívül gazdag, ezenkívül nyaranta egyedülálló természeti jelenség a tiszavirágok rajzása. A folyók mentén kialakult ártéri vegetáció, a nagy kiterjedésű ligeterdők, ártéri gyepek, kubikok vadregényes természeti környezetet formálnak az alföldi kultúrtájban. 2021-től kezdve a megyei Tisza-szakaszba már háromnyaras pikkelyes pontyot és számos folyóvízi halfajt, például menyhalat, jászkeszeget telepít a szövetség. Kiemelt céljuk a tiszai kecsege állományának javítása.

Holtágak, csatornák, Maty-ér

A legnagyobb, mentett oldali, állóvizük az algyői térséghez tartozó Atkai-holtág. Igazi, nagy halas pálya ez: a maga száz hektárt meghaladó területével és ötméteres átlagmélységével kitűnő élőhelyet nyújt a kapitális méretű pontyoknak, amuroknak és ragadozó halaknak. A Gyálai-holtág (illetve annak Sárgás-Görbe, Lisztes és Hordós szakasza) Szegedtől délnyugati irányban az országhatárig húzódik. A holtág szakaszai közül a csónakos horgászat csak a Lisztesen engedélyezett. A Tisza hullámtéri holtágai közül a legnagyobb kiterjedésűek a Hódmezővásárhelyhez közeliek: a Körtvélyesi-Holt-Tisza (69 hektár) és a

Mártélyi-holtág (46 hektár).

A szövetség kiemelt horgászvize a szegedi Maty-éri evezőspálya, amely a „lapátoló” olimpikonok mellett a horgászok országos és nemzetközi versenyeinek is kedvelt helyszíne. Elsősorban a tározó pontyállománya miatt vált híressé, másodsorban a pálya adottságaival (akár 160 fő is biztonságosan helyet tud foglalni) vívott ki világszerte elismerést. Évente számos alkalommal rendeznek itt országos egyéni és csapatbajnokságot, finomszerelékes horgász-világbajnokságot. A szegedi oldalon 2022-től több mint 75 horgászhely szolgálja ki a sporthorgászok igényeit. Ide kizárólag éves sporthorgász területi jegyet adnak ki, halat pedig csak 24 órás napijeggyel szabad kifogni.

Félszáz vízterület a megyében

– A 36 megyei egyesületből 27 gazdálkodik a hozzá tartozó vízen. A szövetség vizeivel együtt a megyében összesen ötven vízterület tartozik a különböző horgászszervezetek kezelésébe, és ez magas számnak tekinthető – mondta el Oláh Szabolcs, a megyei szövetség ügyvezető elnöke.

Valamennyi vízbe – az előzetes halgazdálkodási terv alapján – csakis őshonos halat, főként az akár 25–40 évig is elélő pontyot telepíthet a halgazdálkodó. Tavaly a megyei szövetség kilenc vízterületén 121 telepítési bejelentést tettek, az egyesület ezeken felül is telepített halakat.

Horgászbottal hazai vizeken

Őshonos hal – ponty, szürke harcsa, balin, süllő, keszegfélék – ma Magyarországon csakis horgászbottal fogható. A horgászat nemcsak a halfogyasztást növeli, hanem egyben aktív rekreációs tevékenység is. 2016 óta tilos a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, kizárólag tógazdaságokban, haltermelési egységekben fogható ki ponty. Idegenhonos halak halászhatók, de csakis ökológiai célú halászatra szóló engedéllyel. A megyei szövetség igyekszik visszaszorítani az ilyen fajok terjedését, főként a törpeharcsáét, ezért holtágain minden évben gyéríti ezt az állományt.

A méret is lényeg

Az Atkai- és a Gyálai-holtágon, illetve a Maty-éri víztározón méretkorlátozással védik a pontyokat, amurokat. Az előbbi hat kilogramm, az utóbbi tíz kilogramm feletti egyedeit vissza kell engedni a vízbe. A szövetség vizein helyi halvédelmi szabály, hogy a ponty 35 cm-es, a fogas süllő 40 cm-es alsó mérethatártól fogható ki.

Bár férfi horgászokból jóval több van, a nők száma is szépen növekszik. Ez talán a pandémia okozta bezártságnak is köszönhető: sokan a természetet jelentő vízpartot választották a nagy utazások helyett.

14 éves kor felett horgászvizsga

Mindenki számára ingyenes az állami horgászvizsga, 14 éves kor alatt nincs is vizsgakötelezettség. A gyermekek kétféle éves területi jegyet válthatnak. A legnépszerűbb az általános úszós horgászatra vonatkozó, amely az összes megyei, nem magánkezelésű vízre érvényes, és úszós felszereléssel végzett horgászatra, illetve keszeg- és kárászfélék elvitelére jogosít. A másik az éves általános területi gyermekjegy, amelynek birtokában akár fenekezős, pergetős, úszós módszerrel is fogható hal.

A kedvezményes áru általános jeggyel még a darabszám-korlátozással védett fajok egyedei is kifoghatók. Az ifjabb korosztály számára több megtartható halat biztosító, a felnőtteknek szóló jegyekhez képest kedvezményesebb árú területi jegy váltható. A szövetség felnőtteknek szóló területi jegyei egy-egy vízre érvényesek, illetve összevont, vagyis több vízre szóló jegytípus is létezik. A jegyek természetesen különböző időtartamokra –24, 48, 72 órára és egész évre – akár online (horgaszjegy.hu) is megválthatók.

