Az igényes jazztől a stadionrepesztő rapslágerekig sokféle izgalmas produkcióval lepi meg közönségét a sokoldalú Geszti Péter Best of Geszti címmel június 25-én. A Rapülők, a Jazz+Az fenegyereke most először látható Mórahalmon, csakúgy, mint a június 27-én színre kerülő Robin Hood. A musicalben feldolgozott legenda méltán a világ egyik leghíresebb története. Olyan örök emberi értékekről szól, mint a hazaszeretet, a hűség, az igazság keresése, a szabadságvágy.

Az élő zenekarral játszott, Szomor György és Miklós Tibor által írt darabból nem hiányoznak az intim, lírai jelenetek, a látványos tömeg- és táncképek, a kaszkadőrelemeket tartalmazó, akciódús részek.

Nikola Tesla minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek szellemét tavaly is megidézte Mórahalom egy kétfelvonásos, lendületes és rendkívül látványos zenés showműsorral. Június 19-én a csodálatos zsenit és életének rejtélyeit ismerheti meg a néző a Nikola Tesla – végtelen energia egyedi látványvilágának, izgalmas zenei és vizuális háttérének segítségével, no, meg a 19. század roppant színes és pezsdülő nagyvilágát.

A Szép nyári nap című Neoton-musicalt a nagy érdeklődésre való tekintettel két alkalommal mutatják be.

Augusztus 20-ra két királydarabbal készül a mórahalmi és a Nemzeti Lovas Színház. Pintér Tibor és csapata tolmácsolásában augusztus 18-án a Honfoglalás című rockoperát mutatják be, augusztus 20-án az István, a király, István, a mi urunk ‒ koncert szól a magyarság nagy kérdéseiről.

