Dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója úgy fogalmazott, minden település életében nagy jelentőségű egy helyben szervezett művészeti vagy színházi fesztivál, Szarvas ráadásul kisváros, mégis kivételesen különleges nyári élményeket kínál a kultúra iránt érdeklődőknek. Ez köszönhető persze a festői környezetnek és a vízi színháznak is, ehhez jön a kisváros miliője és békéje. Mindez kedvez a turizmusnak, ám a nyári programok ugyanúgy szólnak a helyieknek is.

Szarvas 300

Idén még a szokásosnál is jelentősebb nyári szezonnak néznek elébe, hiszen Szarvas most 300 éves. Különleges pillanat ez, ami tükröződik majd a XI. Cervinus Művészeti Fesztivál július 13-tól 26-ig tartó, kéthetes műsorában. Dr. Dósa Zsuzsa hangsúlyozta, egy ilyen program komoly munkát jelent ugyan a társulatnak, mégis nagyon várják, és mosollyal tölti el szívüket, hiszen vízparton játszani a közönségnek nem mindennapi élmény.

Generációk találkozópontja

A fesztivál műsorát részletezve elmondta, idén is lesznek vendégeik, ezúttal a Szlovák Nemzeti Táncegyüttes zárja majd programsorozatukat 40 táncossal, élő zenével, ám előtte egy izgalmas ajándékkosárból válogathatnak a nézők. A két hét alatt ugyanis teret biztosítanak a nemzetiségi kultúrának és többféle műfajnak, például musicalnek, operettnek, operának, költészetnek vagy táncnak.

Zömmel családi programokról van szó, amelyekre együtt érkezhet több generáció, és mindenki megtalálja közöttük a saját érdeklődési körének megfelelőt. Ráadásul a pénztárcákra is gondolnak: több előadásuk ingyenesen látogatható lesz azért, hogy mindenkinek jusson egy szelet a szarvasi kultúra tortájából.

Az ősbemutatók színháza

A műsorkínálatról elárulta, a Cervinus az ősbemutatók színháza, és sok előadásukban visszanyúlnak a város történetéhez. Ezekből is került néhány a fesztivál programsorába. Immár hagyományosan egy nagy nyitógálával, zenés showműsorral kezdenek majd Az éjszaka színei címmel, később lesz fúvószenekari koncert, a Csodaszarvas, a Furcsa pár, felolvasószínház, a Békési betyárok, az Örökösök, a Kalandos Rejtő címet viselő irodalmi est és a Sors bolondjai. Július 23-án pedig a legújabb ősbemutatójukat tartják, Az Akácember című musicalt, amely a jubileumhoz kapcsolódva Tessedik Sámuel életét mutatja be. De a zárás előtt játsszák még a Bűvös tojást és a Psyché és Nárciszt is.