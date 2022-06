Állatábrázolások, repülős fotográfiák

A középkori kódexek egy sajátos csoportja, a valós és mitikus állatokat összegző könyvek és iniciáléik ihlették a Tornyai János Múzeum különleges, egészen szeptember végéig megtekinthető kiállítását. A Vásárhelyi Bestiárium címet viselő tárlaton a népi és a régészeti leletek közt talált tárgyak figurális ábrázolásain keresztül „elevenednek meg” környezetünk élőlényei, keveredve a képzeletbeli teremtményekkel és szörnyekkel.

Néhány évszázaddal ezelőtt még egyedi jelentéstartalommal bírtak a mindennapi tárgyakon megjelenő állatábrázolások: például a vicsorgó medve megvédte a dohánytartó tartalmát a fináncoktól, vagy a minden ősi szörnyek legszörnyűbbikét, a baziliszkuszt legyőzni egyedülinként képes menyét őrizte a család lisztesbödönjét egy kis kerámiafigura formájában. A három teremben izgalmas tárgyválogatás, tartalmas leírások és gazdag fényképanyag vezeti végig a látogatókat az emberiség és az állatok több évezredes kapcsolatának történetén, felfedi, mi mindent szimbolizáltak az állatok, milyen hiedelmek kapcsolódtak hozzájuk.

Az archív fotók mindig is a rácsodálkozás és a felfedezés örömével lepik meg a szemlélőket. A múzeum ezért egy helyi fotográfus, Lőkös Sándor (1912–1993) műtermébe enged bepillantást egy tárlaton, amelynek képein döntően a 20. század második felének Vásárhelye jelenik meg, azonban közel félszáz fotó a második világháború katonái közé, a kaszárnyák és a repülőterek világába kalauzolja el a látogatókat.

Emlékpont: a történelem bejárható filmje

Kik és hogyan élték meg a kommunizmus évtizedeit Hódmezővásárhelyen? Maguk az itt élő egyszerű emberek, a rendszer meghurcoltjai, a város egykori vezetői, tanárok és gyárigazgatók vallanak a már több mint tizenöt éves, de máig modernnek ható Emlékpont kiállításában.

A 20. század második felének Vásárhelyére, de annak példáján keresztül egész Magyarországra jellemző történetek elevenednek meg a kiállításban: a parasztság életének „feje tetejére állítása”, a kommunista terror ellen szervezkedő ellenállás, majd az ötvenhatos forradalom, az államvédelem elnyomó gépezetének mindennapokat is átszövő „figyelő pillantásai”.

A tárlaton egy szovjet katona, Iván négyméteres bronzszobra néz le a látogatókra, akik egy citromsárga Puli kisautóval is találkozhatnak, mielőtt betérnének a Bambit is kínáló Sportbüfébe. A retró hangulatot idézi meg a Vásárhelyi hétköznapok az államszocializmus korában címet viselő külön kiállítás. Négy korhűen berendezett szobabelső, a keleti blokk jellegzetes járművei, a kipróbálható, tárcsázós telefonok évtizedről évtizedre haladva mutatják be a Kádár-korszak hétköznapjait. A vállalkozó kedvűek a hidegháborús űrverseny egy fiktív kémtörténetét is eljátszhatják – láthatatlan tintával, majd Erika írógépen „lepötyögve” a megfejtést!