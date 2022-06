– Békés megye horgászturizmusa már évek óta fellendülőben van, a koronavírus-járvány időszaka alatt pedig még tovább erősödött, hiszen a hagyományos, nagy tömegeket vonzó idegenforgalom háttérbe szorult, az önállóan végezhető tevékenységek pedig felértékelődtek – fogalmazott kérdésünkre dr. Hunya Miklós.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (KHESZ) elnöke hangsúlyozta, a kedvező folyamatok több területen is érzékelhetők. A jegyárbevétel, az eladott heti és napijegyek száma is egyre emelkedik, s különösen igaz ez azokon a településeken, ahol számos holtág, illetve hétvégi ház is található, azaz Szarvason, Békésszentandráson és Gyomaendrődön. A különböző hirdetések és a Facebook-megjelenések egyaránt azt mutatják, hogy a kínálat és a kereslet is megfelelő. Akadnak nyaralók, amelyeket egész évben kiadnak tulajdonosaik az érdeklődőknek.

Garantált a jó fogás

A KHESZ elnöke hangsúlyozta, a vonzerőhöz nagyban hozzájárul, hogy szövetségük, illetve a tagegyesületek folyamatosan halasítanak, rendszeresek és eredményesek a telepítések, aminek köszönhetően, aki tud horgászni, jó fogásra számíthat.

– Megyénk folyamatosan fejlődik, így, aki hozzánk érkezik, nemcsak a horgászatnak hódolhat, hanem más turisztikai attrakciókat, létesítményeket, nevezetességeket is felkereshet – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy mit tart a jövő legfontosabb fejlesztési feladatainak, dr. Hunya Miklós kifejtette, a legtöbb holtág, horgászvíz jól megközelíthető, ugyanakkor akadnak kiváló területek, ahol ez a tényező jelenleg még hiányzik. Példaként említette a remek adottságokkal rendelkező Félhalmi-holtágat, illetve a Német-zugi-holtágat, amelyet jelenleg földúton lehet elérni. Ezen a területen állami segítséggel tudnának előrelépni, s az elnök bízik abban, hogy erre lesz is esély a jövőben.

Békés megyében a horgászat évről évre egyre népszerűbb, az ország számos tájáról és még külföldről is érkeznek a térségbe horgászturisták.

Különleges helyszínek

A szakember fontos kihívásnak nevezte, hogy Békés megye nyugalmát megőrizzék és megóvják, nem szabad, hogy túl kis részekre tagolják a vízparti területeket, ahogy ez már az ország számos táján megtörtént.

– Másutt akadnak olyan helyek, ahol tíz méterre vannak egymástól a hétvégi horgászházak. Ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni, és megtartani az országos szinten is különleges vonzerőnket – hangsúlyozta.

Horgászparadicsom

Dr. Hunya Miklós kérdésünkre elmondta, az ország egész területéről érkeznek hozzájuk horgászturisták.

– Gyomaendrőd környékére például sokan jönnek Komárom-Esztergom megyéből. Ennek hagyományai vannak, amelyek onnan erednek, hogy a nyolcvanas években az ottani bányákból az akkori szakszervezet nagyon sok munkását üdültette a gyomaendrődi fürdőben. Közülük voltak, akik telket, hétvégi házat is vásároltak a településen, másokban pedig megmarad a miliőhöz való kötődés – fogalmazott.

Dr. Hunya Miklós ugyanakkor hozzátette, Hevestől Hajdú-Biharig, Csongrád-Csanádtól Tolnáig hazánk minden területéről választják Békés megyét a horgászok.

– Ahogy említettem, a nyugalom, a remek fogási lehetőségek együttesen járulnak hozzá az egyre növekvő népszerűséghez.

Remek versenyhelyszín

Külön helyet foglal el a horgászaton belül a versenyturizmus, amelynek kiváló helyszíne a gyomaendrődi Fűzfás-zugi-holtág. A terület 2016-ban került a KHESZ kezelésébe, 2017-ben pedig a szövetség megkezdte a tereprendezést olyan módon, hogy a terület később nemcsak helyi, hanem országos versenyek számára is kiváló helyszínül szolgáljon. 2018‒2019-re elkészült a nívós létesítmény, ahol rögtön női országos bajnoki döntőt rendeztek. 2020-ban a férfi egyéni feeder bajnokság döntőjét, 2021-ben a Master Feeder Országos Bajnokság döntőjét és a finomszerelékes férfi egyéni bajnokság fináléját tartották meg itt.