Olvasóink ajánlást fogalmaztak meg, szerintük falubelijük, Illésné Lestyán Veronika színes egyéniség, és nemcsak nagycsaládosként végez igen aktív munkát, de számos, más területen is példamutató az aktivitása, közéleti szerepvállalása. Nem tősgyökeres nagybánhegyesi, ám az eltelt évtizedek alatt ma már ezer szál köti a településhez. Ez is kiderült beszélgetésünk során.



– Amikor családot alapítottak a férjével, természetes volt, hogy sok gyermeket szeretnének? Otthonról, Szarvasról hozta ezt a példát, igényt?

– Nekem egy nővérem van. A férjem viszont nagycsaládban nőtt fel. Miután megszületett a két fiam, abban azért reménykedtem, hátha lesz még kislányunk is. Kitartó imádság eredményeként ő is megérkezett.

– Nem várt a harmadik gyermeke érkezéséig, jóval korábban aktivistája lett a helyi nagycsaládosok közösségének. Mi vonzotta oda?

– Pártoló tagként valóban segítettem. Az elnökük, Molnárné Iván Éva mellett gyorsan motiváltságot találtam. Jó közösségre leltem, és ez segítette a beilleszkedésemet, élményt adott, a valahova tartozás élményét. Kislányunk megszületése után pedig teljes jogú tagja lettem az egyesületnek.

– A helyi iskolában pedagógusként is egyre többeket „toborzott” ebbe a civil közösségbe.

– Valóban, mert azok a szülők, akiknek a gyermekeivel foglalkoztam, az én korosztályom, és arra buzdítottam őket, csatlakozzanak hozzánk. Annyi remek programot kínálunk (a táboroztatásokon túl is), ráadásul egyesületi tagként sok jó dolog (adományosztások) részeseivé válhatnak. Boldogsággal tölt el, hogy meggyőztem őket. A taglétszámunk bővült, s bővül.

– 2022 szeptemberétől a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagybánhegyesi telephelyvezetője. A megújulást tűzte ki célként. Mit jelent ez a mindennapokban?

– Törekszem a megújulásra, a nyitásra, arra, hogy aktív részeseivé váljunk iskolánkkal a község életének. Mutassuk meg értékeinket, azt, amit az iskola falain belül megteremtünk. Azt szeretném elérni, ha minden korosztályból lennének hozzánk csatlakozók. Első ilyen eseményünk a hárompróba lesz, futással, gyaloglással, kerékpározással. A mozgás örömével szeretnénk a falubelieket is motiválni, hogy csatlakozzanak hozzánk, töltsünk együtt minőségi időt. Májusra bált hirdetünk, ami szintén remek alkalom, hogy összekovácsolja a nagybánhegyesi lakosokat, hogy megismerjük egymást. Iskolánk katolikus szellemisége, hagyományai megtartása mellett jellemez bennünket az ökumenizmus, a nyitottság is.

– Ha már sportos eseménnyel nyitnak, tegyük hozzá, az ön életében is meghatározó a sport.

– Testnevelés tagozatos iskolában tanultam. Kosaraztam, majd futottam, síeltem, családi bringázásaink vannak. A sport lételemem, az életem része. A falubeliek azt láthatták, hogy hajnalban futok. Kikapcsol, a felesleges energiát levezeti, a szellemi megterhelés után ez ad töltést.

– A test felfrissülése mellett a szellem pallérozása, a lelki élet is fontos önnek. Hogyan lett hitoktató?

– Molnár Virág református lelkész 2007-ben megkeresett, pedagógusként elvégeztem egy képzést, és tanítottam 2022-ig hit- és erkölcstant Nagybánhegyesen, illetve Kaszaperen. A mostani feladataim mellett azonban már nem győzném. A Békés vármegyei református hittanoktatási ügyintézői szervezői teendőimet viszont nem adtam fel.

– Mondják önről, hogy nagy teherbírású, ambiciózus, akire lehet számítani?

– Egyszerűen teszem a dolgomat. Ha kell, kolbászgyúró csapatban aktivizálom magamat nagycsaládos színekben, ahol pillanatnyilag az elnök helyettese vagyok. Ha kell, táboroztatok, vagy a gyerekeket felkészítem ünnepi alkalmakra. És a családomat se hanyagolom el.

– Igaz, hogy tortasütésben is jeleskedik?

– Olyan életszakaszom is volt. A családomnak, a barátoknak sütöttem. Kiéltem a kreativitásomat. S mindezt a támogató férjem, a gyermekeim mellett tudtam megvalósítani.

– Veronika állandóan mosolyog – hívták fel a figyelmünket…

– Ez igaz. A problémáimat (mert, ha hihetetlenül is hangzik, de vannak) itthon hagyom. Alapvetően a pozitív hozzáállás, a mindenre megoldást kereső ember vagyok. Ebben segít a mosoly.

Névjegy Illésné Lestyán Veronika Szarvason született, a középiskolát Szentesen végezte. Tanítói diplomáját Békéscsabán szerezte meg. Ott ismerkedett meg nagybánhegyesi férjével. Házasságkötésük után férje szülőfalujában telepedtek le. Három gyermekük (két fiú, egy kislány) született. Tíz éve tagja a helyi nagycsaládosok egyesületének. A falu életébe nemcsak pedagógusszemmel, hanem mint önkormányzati képviselő is betekintést nyert.