– Mikor adott először vért?

– Nagyon régen, egészen pontosan 1975-ben. Medgyesegyházán, majd Mezőkovácsházán tanultam, érettségi után pedig rögtön elhelyezkedtem Békéscsabán, a Mezőgépnél. Vállalati véradást szerveztek, amire a kollégákkal együtt én is jelentkeztem. Nem emlékszem már, hogy mekkora, de biztosan volt bennem természetes drukk. Az első alkalom után aztán rutinszerűvé vált a véradás, évente három-négy alkalommal nyújtottam a karomat.

– Egészen pontosan 110-szer tartotta fontosnak, hogy segítsen embertársain.

– Igen, mára betöltöttem a 66. életévemet is, koromnál fogva már nem adhatok vért, tehát egy szép, hosszú korszak lezárult. Régen szabadnapot, sőt pénzt is kaptak az érintettek, de én mindig csak segíteni akartam, nem vártam semmit cserébe. Az utóbbi években a Vöröskereszt bevett szokásává vált tájékoztatni a véradókat arról, hogy kiszállították a vért, ennek tudata is épp eléggé szívet melengető.

– Kapott másoktól is pozitív visszajelzést?

– A családtagjaim bizonyára büszkék rám. Egyszer régen pedig még képeslapot is küldött valaki, aki megkapta a véremet. Írt pár sort, amiben megköszönte, az „életmentő adományt”. Talán még név sem volt rajta, nem őriztem meg, mindenesetre jólesett a visszajelzés.

– Volt olyan, amikor pontosan tudta, hogy kinek segít?

– Igen, néhányszor irányított véradásom is volt, műtétek kapcsán kerestek meg, mert éppen megfelelő volt a vércsoportom. Több éve és tavaly szintén műtét kapcsán segítettem egy-egy hölgynek, utóbbinál nőgyógyászati betegséget diagnosztizáltak. Azt szoktam mondani, a véradásban semmi különös nincs, csupán egy tűszúrás az egész, másoknak viszont életmentő lehet. Nem szabad elfelejteni, hogy a segítség mindig célba ér.