– A méltatásában hallhattuk, hogy a humán terület mellett az autókhoz is kiválóan ért?

– Az általános iskola után az akkori 611-es számú Alfrédó Lima Szakközép és Szakmunkásképző Iskolában tanultam tovább, ahol karosszérialakatos és láng-ívhegesztő szakmát szereztem. Három évet dolgoztam is ebben a hivatásban, karrierem „csúcsa” az volt, amikor két autóból csináltam egyet. Ezután következtek a sorkatonai évek, amelyek után nem mentem vissza eredeti szakmámba. Rendőr szerettem volna lenni, de mivel akkor kezdtem el a gimnáziumot, és ahhoz akkor már szükség lett volna az érettségire, így a megfelelő szakmai képesítés megszerzését követően személy-és vagyonőrként, valamint pénzszállítóként dolgoztam. Azóta is nagyon hálás vagyok akkori főnökömnek, hogy lehetőséget adott.

– Az egyik legismertebb roma költőnek számít. Hogyan kezdődött kapcsolata az írással?

– Általános iskolás harmadik osztályos voltam, amikor kiváló tanítónőim, pedagógusaim Deákné Domonkos Julianna, Korcsok Eszter és Mucsi Zsófia javaslatára részt vettem egy meseíró pályázatom, sikerült jó eredményt elérnem. Azután is írtam verseket, meséket, de a katonaság után éreztem igazán, hogy szeretnék ezzel foglalkozni. Kökéndy József, Békés korábbi polgármestere miután elolvasta a verseimet, behívatott magához, és elmondta, hogy érdemes lenne kiadni azokat. A Tevan könyvkiadó gondozásában 1998-ban jelenhetett meg első kötetem, Sóhajok címmel, amit azóta több könyv követett.

– A 2000-es év alapvető fordulatot hozott az életében. Roma-foglalkoztatás szervező menedzserként kezdte el segíteni a cigányság felzárkóztatását.

– Ásós Tibor keresett meg, hogy a munkaügyi központon belül indul egy ilyen lehetőség, ami nem csak munkát, hanem képzést is jelent. Mivel szerettem volna váltani, szerettem volna tanulni és ezen a területen dolgozni, örömmel vállaltam a felkérését. Nagyon sok cigány ember keresett fel, felmértem, hogy milyen munka lenne a számukra alkalmas, majd felkerestem lehetséges munkaadókat, cégeket, vállalkozásokat. Voltak, akik azonnal éltek a száz százalékos munkabér- és járuléktámogatás adta lehetőséggel, volt, aki mereven elzárkózott attól, hogy cigány embereket foglalkoztasson, és akadt olyan szobafestő vállalkozó, aki nehezen állt kötélnek, majd annyira megkedvelte a felvett roma munkatársát, hogy tíz évig el sem engedte. Sajnálom, hogy nem volt folytatása a programnak, szerintem komoly dolgokat érhettünk volna el.