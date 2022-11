– A csabai szlovák önkormányzat nemrég érdemelte ki a városi közgyűlés elismerését, de nem csak ezzel került be a hírekbe, egyre többször jelenik meg. Fontos, hogy megmutassa magát?

– Természetesen. A magyarországi szlovákságnak van egy betegsége – ami egyébként jellemző sokszor a többségi társadalomra is –, ez pedig az a hozzáállás, hogy: jól van az úgy, ahogy eddig volt, ahogy eddig csinálták, nem akarunk ezzel foglalkozni, mert munka van vele. Szerencsére ez a csabai szlovák közösségre nem jellemző. Az önkormányzatnak kötelessége megmutatni magát. Sok csabainak az sem egyértelmű, hogy van szlovák önkormányzat. A többségi társadalom számára is jelezni kell, hogy ha van olyan döntés vagy kérdés, amely érinti a csabai szlovákságot, akkor vegyenek minket is figyelembe.

– Újdonságokat, más szemléletet is hoztak ebben a munkában, például szakácskönyvet adtak ki.

– Egy olyan fiatalos csapat állt össze, amelynek tagjai született csabaiak, és ha egy időre el is kerültek a városból, hozták haza a jó példákat, valamint azt a vágyat, hogy a tradíciókat meg lehet újítani. Erről szólt a szakácskönyv is. A hagyományokat újracsomagolva ki lehet tenni az asztalra, hogy fogyasszátok, ebben az esetben szó szerint is. Olyan világot élünk, amiben mindenki rohan, az értéknélküliség pedig kezd vallássá válni. Pedig nem kell kidobni a hagyományokat.

– Szabadidejében is szlovák?

– Fényesi szlovák kertészcsaládból származom, elődeim bolgároktól tanulták a kertészkedést. Szeretem a kertet. Ott érzem az őseimet, azt, hogy egy vagyok a természettel, amelynek meg kell adni a tiszteletet. Leginkább a munkát szeretem benne, szó szerint a föld túrását, a kapálást, a locsolást, a növények ápolását. Kemény munka, de nincs olyan, hogy nem megyek ki, mert például volt egy sokáig tartó rendezvény. Akkor nem lesz belőle semmi. Csinálni kell. Szeretem a régi dolgok újra felfedezését is, igyekszem nyitott szemmel járni a városban, az ócskapiacon, ahol lehet találni mindent, a régi használati tárgyaktól a textíliákon át az énekeskönyvekig.