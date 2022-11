– Érettségi óta, 18 éves korától folyamatosan tanít. Mi indította el a pedagógusi pályán?

– Nagynéném pedagógusként dolgozott, sokat mesélt a hivatásáról, és én is ott lehettem segítőként a nyári táboraiban. Megtetszett, ahogy dolgozott, az a szeretet és odafigyelés, ahogy a gyerekekhez szólt. Emellett felső tagozatos diákként alsósok őrsvezetője lehettem, hatalmas élmény volt kisgyerekekkel foglalkozni. Azt hiszem, ez a két dolog indított el a pályán.

– A méltatásában hallhattuk, hogy a főiskola után került Mezőberénybe tanítani. Hogyan választotta a várost?

– Dél-Békésben, Nagykamaráson születtem, majd érettségi után Dombegyházon kezdtem tanítani, és ezalatt levelező szakon végeztem el a Debreceni Tanítóképző Főiskolát. A diploma után kerültem Mezőberénybe, elsősorban azért, mert nagynéném itt dolgozott, a hely vonzó volt, és szerettük volna, ha nem szóródik nagyon szét a család. Mezőberényben elsősökkel kezdtem a munkát, Zsolnai-módszerrel magyart, majd amikor gyesről visszamentem, akkor matematikát, technikát, rajzot is tanítottam. A főiskolán technika szakkollégiumi képesítést szereztem, mindig is szeretem fúrni, faragni, nyírni, hajtogatni, ezt később kiegészítettem informatika műveltségterülettel. Ennek ellenére a humán és a reálterület egyformán közel áll hozzám.

– Mennyire nehéz a kis elsősöket megtanítani írni, olvasni, számolni?

– Ez egy szép és komoly kihívás. A gyerekek elsőbe még óvodásként érkeznek, és együtt érnek a feladattal. Egész pályám alatt arra törekedtem, hogy játékosan, sok mozgással vezessem be akár a betűk, akár a számok világába őket. Ez a korosztály még nem tud 45 percet ülni, ezért ha elfáradnak, felállunk, mondókázunk, tornázunk. Öröm látni, ahogy a hozzánk érkező, színezni, rajzolni tudó gyerekek formálódnak, fejlődnek, összeolvassák a betűket, elolvasnak egy-egy rövid mesét. Éppen a beszélgetésünk előtti napon javítottam a másodikos diákjaim füzeteit, csodálatos élmény látni, hogy már 30-ig tudnak összeadni.

– Nagyon rokonszenves, ahogy mesél a hivatásáról. Mindig ilyen lendületes?

– Mindennap egy új kihívás, egy új feladat, mindig lelkesedéssel megyek dolgozni. Ma éppen hóembert készítettünk a gyerekekkel a tanterembe dekorációnak, örömmel figyeltem, ahogy formálták, alakították a figurát, ragasztották rá a kalapot és a sálat. Jó érzés, ahogy kis közösséggé formálódunk, aminek mindenki egyenrangú tagja, és kérik, hogy fogjam a kezüket, odabújnak, segítséget kérnek.

– Méltatásában kiemelték, hogy nagyon következetes. Ez kulcskérdés a tanításban?

– Mindenféleképpen. A gyerekek nagyon sokféle szabályrendszerrel érkeznek, csak úgy lehet eredményes órát tartani, ha tudják, hol húzódnak a határok. A halk munkazaj hozzátartozik az órához, de az is, hogy rám és egymásra is odafigyeljenek. Nálunk minden reggel mesélünk, majd a gyerekek elmondhatják, hogy mi történt velük, mi foglalkoztatja őket. A rendre és fegyelmezettségre azonban mindig szükség van, és én is így látom meg, ha például lankad a figyelmük. Első osztályban nagyon sok minden eldől, s kicsit olyan ez, mintha hárman, gyerekek, szülők, tanárok járnánk az osztályba. A szülői támogatói partnerség nagyon fontos.

– Az első és második osztályos munkaközösség vezetőjeként is tevékenykedik. Milyen feladatokat jelent mindez?

– Munkatervet készítek, munkatársaimmal versenyeket szervezünk, és a lebonyolításban segítem őket. Ha új kolléga érkezik, segítek bevezetni a mindennapokba, iskolánk szokásrendszerébe. Amennyiben szükséges, este is kereshetnek a problémáikkal segítek jó megoldást találni.