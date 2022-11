– Mi ösztönözte az írásra?

– A pályázatot még tavasszal hirdette meg a Magyarhoni Földtani Társulat, az interneten vettem észre. Októberben tartották a Földtani és Geofizikai Vándorgyűlést, aminek egyik fő témáját a szakember-utánpótlás adta. A kiírás alapján tálcán kínálta magát a lehetőség. A Vízműben régóta képeznek geológus technikusokat, 2013 óta pedig fluidumkitermelőket, azaz bányászokat is. Tizenkét oldalon keresztül részleteztem módszereimet, eredményeimet, összefoglaltam, hogyan oktatok. Megtiszteltetés, hogy a szakmai bizottság tetszését az én pályaművem nyerte el. Október 14-én Budapesten, nagyobb plénum előtt is bemutathattam.

– Hogyan lett földtudós?

– Gyermekként édesapámmal rengeteget túráztam, általánosba jártam, amikor csavarogni kezdtünk az országban. Középkori várromokat kerestünk, amiket vagy megtaláltunk, vagy nem, de rengeteg szép élménnyel gazdagodtunk. Középiskolásként már én szerveztem túrákat, szorgosan gyűjtöttem a kőzeteket, ásványokat. Aztán rájöttem, ha nem tudom, melyik mi, nincs értelme. A kiskunfélegyházi gimnázium emelt biológia tagozatára jelentkeztem, aztán a szegedi egyetemen tanultam tovább. A természet szeretete összekapcsolódott a szakmai végzettségemmel: geográfus, földrajztanár lettem.

– Azt hallottam, a diákok nem unatkoznak az óráin.

– Mindig úgy jártam a hegyeket, erdőket, a Kárpát-medencét, hogy közben fotóztam, szakmai szemmel is néztem a tájat. Komoly adatbázis gyűlt össze, ami alapját képezi a tanári munkámnak. Saját élményeimen keresztül igyekszem a diákokkal megszerettetni a geológiát, sztorikkal fűszerezve mutatom meg a képeimet. Közelebb hozom a tananyagot, járunk terepre, üzemlátogatásokra is. Fontos és hasznos az élményközpontúság, a motiváció átültetése.

– A jó oktató jövőképet is tud mutatni?

– A Vízműben van szellemi potenciál, viszont nehéz a 21. században tanárnak lenni. A gyerekeket rengeteg digitális inger éri, állandóan a telefonjukat pörgetik, még egy rövid videót sem néznek teljesen végig, hamar levonják a következtetéseket. Nehéz átlépni az ingerküszöbüket, de megfelelő motivációval, élményekkel, személyiséggel meg lehet fogni őket. Ettől a tanévtől, a fluidumkitermelők okleveles technikus képzésben tanulnak, automatikusan felvételt nyernek a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karára, és még 30 kreditet is beszámítanak nekik a középiskolai szakmai tantárgyaikért. Olaj-, gáz-, illetve geotermikus mérnöknek tanulhatnak, jól fizető ipari állások várnak rájuk. Egy másik megállapodásnak köszönhetően a diákjaink már a gyakorlatukat is ipari környezetben töltik, így, akik nem tanulnak tovább, a MOL-nál is folytathatják pályafutásukat. Odalent nagy a fluidumkészlet, itt fent pedig a szakemberhiány. A válság is arra ösztönöz, hogy a lehető legtöbb nyersanyagot termeljük ki. Ma már a műszaki- földtudományi szakembereké a jövő, akik szakszerűen bányásznak, de a geoinformatikusokat is keresik.