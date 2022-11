– A nyomda illata és a kíváncsiság vezette a szakmához. Hogyan is történt?

– Ennek már 65 esztendeje. Békéscsabán, az egykori Békési Nyomda előtt jártam el nap, mint nap, és benézve, az ablakon át láttam, miként készítik a könyveket, milyen gépekkel, milyen eszközökkel alakítják ki a végső formájukat. Jelentkeztem a nyomdába, ahol kitanultam a könyvkötészet minden apró fortélyát.

– Mit jelent a könyvkötészetben a szakma mesterévé válni?

– A könyvkötészet szerintem épp úgy művészet, mint egy festő vagy egy zeneszerző munkássága. Nincs két egyforma elkészített kötet. Minden feladathoz ugyanolyan lelkesedéssel kezdtem hozzá, mintha az első lenne, és mint amikor pályakezdő voltam. Persze, közben rengeteget tanultam. A mestervizsgát Budapesten tettem le. Mindig vonzott a színek világa, akár a virágoknál is. Rácsodálkoztam a színekre, megterveztem, hogyan alkothatok szépet, jót, és a gondolatokat követte a magvalósítás. Nagyon fontos az is, hogy a mai napig rácsodálkozok más mesteremberek munkáira, akik alkotásaikkal szépet és jót hoznak létre.

– Indult egy dobozkészítő-képzés Békésen, ahova szintén bejelentkezett, így a gyönyörű és egyedi könyvek mellett bármikor, könnyűszerrel elkészít egy díszdobozt.

– Ez így igaz, de a szívem csücske mindig is a könyvkötészet maradt. Az egyik legrégebbi Tranosciust, a csabai evangélikusok szlovák egyházi énekeskönyvét is elkészítettem behozott oldalakból, veretes alkotásként. Sokat kerestem, küzdöttem azért, hogy olyan fémet szerezzek, amivel az eredetit mintázhatom. Erdélyből érkeztek a sárgarézlemek, és ezek felhasználásával olyan Tranoscius született, amire büszke vagyok.

– Békéscsabán elérte egy másik szerelem is, a Sigma basszusgitárosával, szaxofonásával, Feigl Miklóssal.

– Szerencsés lány voltam, aki táncot is tanult. Békéscsabán, a „Melósban” is zenéltek Miklósék, én pedig szívesen jártam oda szórakozni, táncolni. A sport is összehozott bennünket, én kézilabdáztam, ő vízilabdázott. Amikor elkezdtünk együtt járni, és szerelemesek lettünk egymásba, egy Sigma koncertről sem hiányozhattam.

– Visszatérve a kitüntetésre, több mint 50 esztendeje a Békéscsabai Ipartestület tagja, és megkapta korábban a Magyar Kézművességért-díj aranyfokozatát is. Miként fogadta a mostani díjat?

– Nagyon meghatott a felém irányuló szeretet, a munkámnak ilyen fokú elismerése. A míves munka, a nyüzsgés, a szép, az értékek felkutatása, bemutatása, megőrzése vezérelt egész életmben. Mint oktató, a tanítványoknak is azt mondom, a szakmaszeretet éltesse át a lelküket, és mindez biztosítja a könyv bekötésének tartósságát is.