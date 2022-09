– A „Generációk együtt” programot is kiemelten kezeli. Mi ennek az oka?

– A nemzetiség fennmaradásának alapvető feltétele a nyelv és a kultúra, valamint a hagyományok átadása, őrzése. Ezt már az óvodától el kell kezdeni. A Békében Békésben programnak is van ilyen küldetése, de a csoportjainknak és a szlovák iskola és óvoda gyermekeinek közös programja ezt még inkább kép­viseli.

– A szlovákoknak köszönhetjük az igazi csabai kolbászt, és még számos más ételt is. Önnek mik a kedvencei?

– Leginkább a szlovákiai brindzát kedvelem kenyérre kenve. Ezt juhtejből készítik, míg a csabai brindza tehéntejből előállított, darabos erős túró, természetesen ez áll a második helyen. A haluska örök kedvenc, miként a kemencében sült kapusznyika, azaz a káposztás lepény is. Otthon vaslábosban is elkészíthető, és így is nagyon finom.

– Mit tart a Csabai Szlovákok Szervezete legfőbb küldetésének, feladatának?

– Nem szlovákságról és magyarságról szólnék, hanem a csabaiságról. Közösen tettek őseink azért Békéscsabán és a megye számos településén, hogy elfogadják egymás értékeit. A nemzetiséghez tartozás vállalása is fontos, de ennél még fontosabb a kötődés Csabához, az adott településekhez. Együtt tehetünk többet közösségeinkért, a közös jövőnkért.