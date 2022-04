– Múlt héten, Békéscsabán járt a Magyar Nemzetközi Utazó Nagycirkusszal. Milyen érzésekkel tért vissza szülővárosába?

– Nagyon jó érzés volt újra itt lenni, látni nagymamámék házát, az épületet, ahol mi is laktunk annak idején. A települést egyébként annak idején nem csak azért ismertem meg nagyon jól, mert itt éltünk, hanem azért is, mert fiatal koromban táviratok kézbesítését vállaltam, így biciklivel bejártam az egész várost keresztül-kasul, és persze ott volt nekünk a körgát és a zsilip is. Utóbbihoz gyermekként strandolni jártunk, és persze az Árpád fürdő, amelynek szerintem rozsdaszínű és jellegzetes szagú vize az országban az egyik legjobb gyógyvíz. Múlt héten is találkoztam az unokatestvéreimmel, elmentünk a strandra, bejártunk számos utcát, és amellett, hogy gyerekként mindent nagyobbnak láttam, szembeötlő változás, hogy mekkorát fejlődött Békéscsaba az elmúlt években.

– Hogyan választotta békéscsabai diákként az artista hivatást?

– A Vásárhelyi Pál Technikumba jártam, miközben már korábban is tornáztam családi hagyományaink miatt. Középiskolába Hergott Lajossal jártam egy osztályba, akinek az édesapja artista volt, és nekik köszönhetően választottam én is ezt a hivatást. A nyári szünetben Lajos barátommal együtt elszegődtünk egy utazó cirkuszhoz, aminek már mintegy 55 éve. Így kezdődött.

– Azt olvastam egy helyen, hogy a román tévé adása nagyban befolyásolta abban, hogy milyen számot válasszon magának.

– Még a tévézés klasszikus időszakát éltük, amikor nem volt adás hétfőnként, és ilyenkor a román tévét néztük, amiben rengeteg cirkuszi műsort közvetítettek. Valóban az ott látottak hatására döntöttünk úgy, hogy mi is hasonló légtornász számot adunk elő Lajossal, hiszen kezdetben duettben léptünk fel.

– Minek köszönhető, hogy hivatásos artista pályája nem Magyarországon kezdődött?

– Az artistavizsgákat annak idején, Budapesten, a Városligetben tartották, ahol felállítottak egy nagy sátrat, és meghívtak számos cirkuszigazgatót még külföldről is. Engem egy jugoszláv cirkuszigazgató kért fel, így a szomszéd államban töltöttem két és fél évet, majd Japánba kerültem, később pedig dolgoztam német varietékben, európai cirkuszokban és színházakban.