– 1957-ben, egyéves koromban nyaktól lefelé lebénultam, egy professzornak köszönhetően kigyógyultam a súlyos betegségből, felépültem, csak az egyik kezem bénulása maradt vissza. Tíz-tizenkét éves lehettem, amikor megfogadtam, hogy segíteni fogok a nálam rosszabb helyzetben élőknek. Az iskolában mindig ezt képviseltem, még verekedtem is azokért, akiket ok nélkül bántottak, ok nélkül kezdtek ki. Bár akkor még nem értettem, hogy miért, de emiatt elneveztek Dávidnak. Csak jóval később jöttem rá, hogy miért kaptam ezt a becenevet, de az biztos, hogy amióta az eszemet tudom, mindig harcoltam az elesettekért. Sokáig rajtam is ragadt a Dávid név.